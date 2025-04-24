LLIBRES I ROSES
Llegir per retrobar-se
La diada de Sant Jordi va reunir una vintena d’autors, així com centenars de lectors, a la capital del país en una jornada marcada per literatura local.
Escriure és solitari, llegir també. I, tanmateix, Sant Jordi va revifar els carrers del Principat amb roses a les mans i llibre sota el braç. Per compartir, sempre per compartir. A la capital, la tradicional ubicació de la fira —la plaça del Poble— es va traslladar excepcionalment a la plaça de la Rotonda. “Hem trencat una mica amb l’imaginari de la gent que esperava el Sant Jordi a la plaça del Poble. Volíem un espai que fes poble, acollidor”, va confessar la cònsol menor, Olalla Losada. En una visita llampec, el cap de Govern, Xavier Espot, va remarcar el bon moment del llibre andorrà, tot afegint el seu compromís per fomentar-lo. “Aquest any s’han publicat una vintena de llibres d’autors andorrans. És una prova fefaent de la bona salut del sector”, va assegurar.
Ciutadans amb roses i llibres a les mans a la plaça de la Rotonda
Entre els protagonistes de la jornada, va destacar un dels debutants, l’autor Frank Garcia, qui va viure un Sant Jordi inoblidable amb la seva primera obra, Làser. “És el meu primer Sant Jordi. No pensava tenir l’èxit que estic tenint”, va expressar el doctor mentre una seixantena de persones feien cua en espera d’una dedicatòria. Garcia està preocupat, però. “Espero estar a l’altura de les expectatives dels lectors”, va concloure amb un somriure. Just al seu costat, l’escriptora Mariona Bessa, autora de L’ascens dels rebels, saludava la ministra de Cultura, Mònica Bonell. “És una activitat molt solitària, i poder-ho compartir és molt bonic. A Barcelona vaig passar un Sant Jordi molt fred; aquí, en canvi, entre autors fem caliu, estàs a casa. Haurien de ser més dies així a l’any”, va somriure.
Rere l’aparador de les llibreries es va viure també un Sant Jordi intens. El loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas, L’ànima separada del cos d’Eva Arasa i Làser de Frank Garcia van ser les obres més venudes. “En portem més de la llibreria!”, va exclamar l’Alba Ribó, llibretera a Llibres Idees, tot descobrint que les novel·les que just havien arribat ja havien marxat amb els futurs lectors. “Tinc l’esperança que venem tota la ficció catalana i castellana”, va comentar l’Olga Ribeiro, responsable a l’aparador.
La diada de Sant Jordi va destacar per ser més que una tradició. Una expressió d’identitat. Massa intensa per cabre en un sol dia, però alhora prou profunda per perdurar en la memòria a través de les lectures i les fragàncies que es van regalar.
La diada dels autors locals
Oliver Vergés