LLIBRES I ROSES
La diada dels autors locals
El dia de Sant Jordi va coronar Garcia, Peruga i Arasa com els autors més venuts, en una jornada amb més bones vendes de les previstes i en què l’escriptor del país era el més buscat.
“El 1998 érem tres autors signant a la plaça, ara som una trentena, hem multiplicat per deu”. Aquesta era la sentència que feia Joan Peruga a l’hora de tancar una nova diada, ell que ja s’ha convertit en un clàssic, sinó en un veterà, d’aquest tipus d’esdeveniments al país. Així s’acabava una jornada maratoniana que havia començat a primera hora del matí, amb entrevistes radiofòniques i televisives, muntatge de parades de llibres i roses i el desplegament de la pràctica totalitat d’autors del país que han publicat en els darrers mesos i que van signar a Sant Julià, Andorra la Vella i Escaldes.
A finals del segle passat ni els més optimistes haurien augurat el boom actual de les nostres lletres, que any rere any no fa més que consolidar-se. Tots els llibreters consultats concloïen ahir que l’autor local és el que més demanaven els lectors, i enguany ha estat Frank Garcia i el seu Làser (Anem), esgotat a tot arreu, l’home més sol·licitat per signar un exemplar. Però no ha estat l’únic, és clar, també Peruga amb Sentinella (Editorial Andorra) i Eva Arasa amb L’ànima separada del cos (Medusa) han estat dels més demanats, esgotant en més d’un punt de venda. Qui ben segur hauria format una bona cua de caçadors de signatures hauria estat Mn. Ramon, que tot i no ser present en els punts de signatura la seva Carta d’un capellà jubilat als seus amics (Claret) ha estat un èxit rotund, seguit de Val de Norra, d’Albert Pujal, i Salt al Vuit, de Jordi Planellas (Edicions del Diari d’Andorra).
Val a dir que fa uns dies les previsions per a aquesta diada no eren excessivament prometedores: a una meteorologia molt variable s’hi sumaven les vacances escolars i el fet que molta gent d’Andorra no estigui aquests dies al país. I encara hi podríem afegir el canvi d’ubicació del Sant Jordi de la capital, que no tots els llibreters i editors veien com a positiu. Tot plegat feia augurar unes vendes menors a edicions anteriors, però la realitat va ser una altra, i és que des de la Trenca, Llibre Idees, FNAC i La Llibreria tancaven la jornada d’ahir amb vendes similars i en algun cas superiors a les de l’any anterior. Un èxit rotud, doncs, que no fa més que consolidar la celebració a les nostres latituds.
Frank Garcia va ser l'autor més buscat i va esgotar tots els exemplars
Entre els motius de les bones xifres, Pamela Méndez destacava justament la celebració del Sant Jordi de la capital a la plaça de la Rotonda, “un espai més concorregut i per on passa moltíssima més gent, cosa que ha cridat l’atenció a molts que s’han animat a comprar”. Méndez esperava “un dia fluix i m’ha sorprès molt positivament”. D’un parer similar era José Antonio Molina, de FNAC, que afirmava que “sense ser un Sant Jordi de record, que no ho ha estat, hem fet xifres similars a les de l’any passat, que van ser bones”.
NACIONAL
Llegir per retrobar-se
Iker Mons
Els llibreters que toquen més els autors andorrans, com la Trenca i La Llibreria, també estaven contents de les xifres, amb un Lluís Canal que a darrera hora tenia la llibreria plena i una Haydée Vila que també era de les que esperava una diada descafeïnada i que va tancar el dia d’allò més satisfeta, malgrat que creu que, al llarg del dia, “potser hi va haver menys gent de la que hi hauria hagut sense ser un període vacacional”.
Les vendes de Sant Jordi van ser similars a les de l'any passat
Com no podia ser d’altra manera, els editors es mostraven ahir del tot satisfets amb com havia anat el dia. Malgrat el cansament d’una campanya que fa un mes llarg que dura, el d’ahir era un dia per gaudir-lo amb uns autors feliços de signar i els lectors àvids de noves propostes. De tota la jornada, Lluís Viu, president de l’Associació d’Editors, destacava que “un dels motius per estar content és que al país hi ha relleu generacional amb autors i editors, i això és una bona notícia per al sector”. I sobretot, afegia, que “és important que la Diada no s’institucionalitzi i que els creadors d’Andorra segueixin tenint tot el protagonisme”.
Tornem al 1998, la Mariona Bessa aleshores tenia tres anys; ara és una de les autores destacades a Andorra i flamant guanyadora del premi Joaquim Ruyra de novel·la juvenil amb L’ascens dels rebels (Elastic Books). Ahir signava per segon any consecutiu al país, després d’haver tastat l’experiència barcelonina i ens deia que no ho canvia, “que estar a casa i compartir el dia amb els autors andorrans no té preu comparat amb la solitud del Sant Jordi a la capital catalana”.
ELS MÉS VENUTS
FRANK GARCIA
SENTINELLA
JOAN PERUGA
L’ÀNIMA SEPARADA DEL COS
EVA ARASA
CARTA D’UN CAPELLÀ JUBILAT
RAMON ROSSELL
VAL DE NORA
ALBERT PUJAL
SALT AL VUIT
JORDI PLANELLAS