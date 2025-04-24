Successos
França entrega el detingut per l'assassinat de tres pagesos a la policia nacional
L’home va fugir pel Principat després d’haver matat un padrí a Vilanova de la Barca
El detingut per assassinar tres pagesos a les localitats de Tudela i Ribaforada, a Navarra, i a Vilanova de la Barca, a Lleida, entre 2023 i principis de 2024, ha estat entregat per la gendarmeria francesa a la policia nacional espanyola. L'entrega s'ha efectuat a la localitat catalana de la Jonquera.
Allal El Mourabit, un gihadista de 54 anys d’origen marroquí i nacionalitat espanyola, va ser arrestat el passat 26 de març per la zona francesa de Besiers. L'home havia fugit per Andorra després d'assassinar un agricultor de 84 anys a Vilanova de la Barca, el 5 de gener de l'any passat.
NACIONAL
Detingut a França l’assassí de tres pagesos
Redacció