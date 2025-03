Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un home que va fugir per Andorra el 5 de gener de l’any passat després d’assassinar un agricultor de 84 anys a Vilanova de la Barca, a Lleida, va ser detingut a França, per la zona de Besiers, en una operació conjunta de la policia nacional espanyola, la guàrdia civil i els mossos d’esquadra, amb la col·laboració de la gendarmeria francesa. L’arrestat estava en recerca des que va ser identificat per ser l’autor d’aquest homicidi i dos més que havien ocorregut a Tudela i a Ribaforada, a Navarra, el novembre i el desembre de l’any 2023.