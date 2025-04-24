Defunció del Sant Pare
Espot destaca que el Papa Francesc va entendre la "idiosincràsia" d'Andorra
El cap de Govern expressa la "profunda tristesa" del poble andorrà per la defunció del Papa, a qui defineix com "un referent"
El cap de Govern, Xavier Espot, va emetre una carta de condol a la Santa Seu, per la mort del Papa Francesc "en el nom del Govern d'Andorra i en el meu propi". La missiva destaca que el pontífex va entendre la "història i la idiosincràsia" del país i el "nostre singular sistema institucional", que acumula, gairebé, 750 anys d'història.
A la carta, Espot, expressa la "profunda tristesa" del poble andorrà per la defunció del Papa, a qui defineix com "un referent i una persona transcendental" en la història de l'església universal. El cap de Govern remarca que durant els dotze anys de pontificat, el Sant Pare, va "abraçar i defensar els drets humans i la pau al món", sense defugir la recerca de "solucions justes, inspiradores i dialogades" en els grans reptes que té plantejats la humanitat.
Per a Espot, la designació de Monsenyor Josep-Lluís Serrano Pentinat com a bisbe coadjutor d'Urgell "va ser un signe inequívoc de la voluntat de la Santa Seu i del Papa Francesc de mantenir i assegurar el futur de la institució del Coprinicpat", per la qual cosa estan "profundament agraïts".