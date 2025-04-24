Esdeveniments
L'església de Sant Esteve acollirà una missa funeral pel Papa Francesc
L'acte tindrà lloc el dimarts 29 d'abril i estarà presidit pel copríncep episcopal Joan-Enric Vives, acompanyat pel bisbe coadjutor Josep-Lluís Serrano
El pròxim dimarts 29 d'abril, a les 20 hores, l'església de Sant Esteve acollirà una Missa funeral pel Papa Francesc, amb l'Arxiprestat de les Valls d'Andorra i les Autoritats del Principat. L'acte estarà presidit pel copríncep episcopal i Arquebisbe d'Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, acompanyat pel bisbe coadjutor, Mons. Josep-Lluís Serrano Pintat.
El mateix dia, a les 11 hores, se celebrarà la missa funeral a la Catedral de Sta. Maria de la Seu d'Urgell que ofereix la Diòcesi "pel repòs etern del Sant Pare Francesc". Des del bisbat apunten que "serà un signe de comunió eclesial amb qui fou Successor de l’Apòstol Pere i Pastor de l’Església Universal des de 2013, i que ens ha donat gran exemple de bondat, de servei als més pobres i de l’alegria de l’Evangeli".
Canillo s'afegeix al minut de silenci decretat pel Govern
El comú de Canillo s'afegirà al minut de silenci decretat pel Govern d'Andorra, que a la parròquia tindrà lloc el divendres 25 d'abril a les 12 hores, a l'entrada principal de Casa Comuna. A més, l'administració parroquial ha decidit que el dissabte 26 d'abril, a les 10 hores, les campanes de Sant Serni repiquin 88 cops, l'edat del Papa, i les banderes onejaran a mig pal als edificis públics durant tot el dia.