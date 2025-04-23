Consell de ministres
El pla d'actuació pel centre penitenciari abordarà qüestions com la reinserció
El ministre Casal preveu que l'informe estigui acabat a finals d'any
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, està treballant en un pla d'actuació pel centre penitenciari on s'abordarà qüestions com la reinserció, la millora o ampliació dels espais i "fins i tot la possible modificació dels textos legislatius", segons ha apuntat el ministre Portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. La resposta de Casal ha vingut arran de l'informe del raonador del ciutadà, on s'apuntava que "pot haver arribat el moment d'obrir el debat sobre un nou enfocament penal, una justícia que posi l'accent en la víctima i la seva reparació, més que no pas en una justícia punitiva".
Casal ha afirmat que el pla d'actuació podria estar acabat a finals d'any, apuntant que la ministra Molné també treballa amb els sindicats, que "són actors importants a tenir en compte". El ministre ha remarcat que el pla preveu una visió "transversal i global" que va més enllà de les millores per atendre els interns amb problemes de salut mental i que entrarà a valorar aspectes per a la reinserció.
NACIONAL
Redacció