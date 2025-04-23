Habitatge
Espot respon a les pressions de la Coordinadora i afirma que "el Govern no atén ultimàtums de ningú"
La plataforma ha fixat el 5 de maig com a data límit perquè l'executiu doni resposta a les demandes d'habitatge
"Qualsevol mesura de reivindicació que pugui fer la Coordinadora per l'habitatge digne o qualsevol altra agrupació ciutadana és absolutament legítima, però el Govern no atén ultimàtums de ningú". Així de contundent s'ha mostrat aquest dimecres el cap de Govern, Xavier Espot, després de conèixer la notícia que la Coordinadora ha fixat el 5 de maig com a data límit perquè l'executiu doni resposta a les seves demandes en matèria d'habitatge abans d'emprendre noves accions de pressió. Durant la seva visita a la fira de Sant Jordi d'Andorra la Vella, i qüestionat pels mitjans de comunicació, Espot ha recordat que "el Govern té el seu full de ruta, una línia molt marcada en matèria de promoció de l'habitatge digne i està fent i adoptant moltes mesures" per pal·lar la situació actual.
Justament, el cap de Govern ha declarat que l'executiu està en el procés de respondre "fil per randa" la primera carta que es va enviar des de l'entitat, on es feien tot un seguit de propostes que, a parer de la Coordinadora, contribuirien a rebaixar la tensió que viu el mercat immobiliari. "En aquesta resposta demostrarem que estem posant fil a l'agulla i que moltes coses s'estan duent a terme, però que els resultats d'algunes d'aquestes coses no poden ser absolutament immediats", ha dit.
D'aquesta manera, Espot ha reiterat que des del Govern "continuarem en aquesta línia" i el fet que es plantegi "un ultimàtum o una amenaça" no farà variar el calendari de treball que hi ha marcat i que consisteix en la promoció d'habitatge digne a través de mesures "que siguin raonables" i que "no tinguin un impacte en l'economia i la societat del país", ja que, per contra, podrien acabar sent mecanismes contraproduents per als llogaters.
Des del Govern, per tant, estan disposats a reunir-se amb els representants de la Coordinadora "tantes vegades com calgui", i més tenint en compte que "la fórmula d'anar enviant escrits amb 'deadlines' no és la millor manera d'avançar plegats". "Si ells consideren que aquesta ha de ser la forma d'interactuar o la metodologia a seguir, nosaltres ho respectem, però continuarem en la nostra línia, en l'adopció de les mesures que creiem que són efectives per resoldre la problemàtica de l'habitatge, però també ponderant-ho d'acord amb l'interès general", ha asseverat.
En aquest sentit, Espot ha exposat que des de l'executiu "contestarem totes les cartes que se'ns formulin" i es justificaran quines demandes es poden acceptar, quines s'han acceptat, quines ja s'estan implementant i "quines no podem acceptar i per quin motiu". A partir d'aquí, ha afegit, "la porta dels nostres despatxos està absolutament oberta per dialogar tant com calgui".