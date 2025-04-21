Ajudes
The Grefg afirma que la donació als afectats de la Dana "s’ha retardat per la burocràcia"
El youtuber explica que "les noies de la iniciativa em van demanar que esperés per entregar la resta de diners"
El youtuber resident The Grefg ha assegurat que ell va enviar els diners als afectats per la Dana, però que "el veritable problema és la burocràcia que hi ha darrere d'un procés així", ha assegurat el jove a través de les xarxes socials. The Grefg es defensa dient que ell va anar a València a "demostrar on arribarien els diners", tot apuntant que ho va deixar gravat en un vídeo al canal de YouTube, i esmenta que l'any passat va fer una part de la donació. El youtuber també explica que "les noies de la iniciativa em van demanar que esperés per entregar la resta de diners", fet corroborat per elles a través de les xarxes socials, on han afirmat que "hem tardat a aconseguir tot el que es necessitava per constituir l'Associació, per això no havíem rebut la donació". Les joves també han apuntat que es troben en contacte directe amb l'equip del youtuber i que "la transferència de la donació arribarà aviat".