The Grefg i dos influencers més no han entregat els diners per als afectats de la dana
Els influencers The Grefg, David Aliagas i Violeta Ferrer van recaptar més de 900.000 euros per ajudar els afectats per la dana i sis mesos després aquests no han rebut ni un sol euro, segons va denunciar el programa Hora 25 de la Cadena Ser.
Els tres influencers van optar per fer arribar les donacions a associacions de nova creació sorgides després del desastre, argumentant que, si ho haguessin canalitzat a través d’organitzacions com Càritas o la Creu Roja, “només una petita part hauria arribat realment als afectats” o els diners “no s’haurien utilitzat de manera adequada”.