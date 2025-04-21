Mobilitat

65.200 vehicles van entrar a Andorra durant la Setmana Santa

Els dies amb més afluència han estat el 17 i el 18 d'abril

Vehicles a les frontera del riu Runer durant la Setmana Santa.

Vehicles a les frontera del riu Runer durant la Setmana Santa.

Redacció
Andorra la Vella

Mobilitat ha informat que entre dimecres 16 d'abril i avui han accedit al país un total de 65.200 vehicles, dels quals 42.300 provinents d'Espanya i 22.900 de França. El servei ho ha explicat a través de les xarxes socials, tot apuntant que les dades definitives es confirmaran aquesta matinada, un cop finalitzat el dispositiu. Els dies de més afluència han estat el 17 i el 18 d'abril, amb l'entrada de 12.800 i 12.900 vehicles respectivament.

La xifra no arriba a la prevista pel servei de mobilitat, que era la de 79.500 vehicles. 

