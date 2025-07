Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El departament de Mobilitat preveu una entrada de 79.500 vehicles durant aquesta Setmana Santa, entre un dos i un tres per cent més que l’any passat (70.000 vehicles). El dispositiu especial de trànsit arrenca avui i s’allargarà fins dilluns al vespre amb la finalitat de “facilitar la fluïdesa del trànsit”. El cap de l’àrea, Daniel Boneta, és optimista i creu que “amb les previsions de neu per als pròxims dies esperem que el volum de cotxes sigui interessant”.

Es preveu que un 60% dels vehicles que entraran al país ho facin per la frontera del riu Runer i el 40% restant realitzi l’entrada per la del Baladrà. El gran gruix d’entrades serà entre dimecres i dijous al matí i pel que fa a la sortida, es preveu que sigui important dijous a la tarda-vespre, quan els residents al país comencin el pont, i pel que fa als turistes serà entre diumenge i dilluns, ja que a Espanya hi ha molts llocs on dilluns ja és feiner, tot i que a Catalunya serà festiu.

S’habilitarà un dispositiu a sant julià per facilitar la fluïdesa de vehicles



Pel que fa als horaris de màxima afluència d’entrada, a la frontera del riu Runer es calcula que seran entre les 10 i les 14 hores, i entre les 17 i les 21 hores. També hi ha aquesta previsió per a Dilluns de Pasqua amb una entrada important de vehicles andorrans que retornaran després del pont. En el cas de les sortides, la màxima afluència es podria situar entre les 18 i les 21 hores. A la frontera del Pas de la Casa, es preveu una gran densitat de vehicles des de les 8 fins a les 13 hores i les sortides a la mateixa frontera s’estimen més importants, entre les 15 i les 18 hores, des d’avui fins dissabte.

L’operatiu de Setmana Santa arrenca avui i finalitzarà dilluns al vespre



Boneta recomana que cal evitar els “horaris de màxima afluència” i que les persones que han de fer viatges de llarga distància, que s’ho prenguin “amb tranquil·litat” i que facin parades cada dues hores, ja que aquests dies és festiu tant a França com a Espanya i s’augura que les “carreteres estan carregades a tot arreu”.

Pel que fa als dispositius que s’habilitaran per facilitar la fluïdesa del trànsit, cal destacar que es muntarà el de Sant Julià de Lòria, en sentit entrada els matins de dijous, divendres i dissabte, i també per a la sortida diumenge i dilluns. Pel que fa als que s’habiliten entre setmana, el d’Encamp i el de la CG-1 a l’altura de la rotonda de la Margineda no es muntaran durant les pròximes dues setmanes, tenint en compte que seran vacances escolars i, per tant, s’espera que el trànsit sigui més fluid.