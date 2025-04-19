Mobilitat
Retencions de tres quilòmetres d'entrada al Principat per la frontera del riu Runer aquest matí
Les cues han començat al voltant de dos quarts de dotze i han finalitzat a la una del migdia
La Setmana Santa continua afectant la Nacional 145 d'entrada al Principat per Espanya. Les retencions es tornen a repetir en aquest punt de la xarxa viària, i han arribat a superar els tres quilòmetres, iniciant-se prop d'Estelareny, i finalitzant travessada la frontera, segons apunta el servei de mobilitat. Les cues han començat al voltant de dos quarts de dotze del migdia i han finalitzat a la una. Posteriorment, han afectat la General 1, des de la frontera fins a la sortida de Sant Julià, i el túnel de la Tàpia sentit Espanya. La xarxa viària s'ha estabilitzat al voltant de dos quarts de dues del migdia.
La sortida del Principat per la mateixa via es manté sense retencions i amb els dos carrils oberts.
Cues a l'entrada a Canillo venint del Tarter
Les cues s'han repetit a la General 2, d'entrada a Canillo en sentit sud. L'acumulació de vehicles ha provocat que es col·lapsi també el centre de la parròquia. Les retencions han superat el quilòmetre i han començat al voltant de dos quarts d'una del migdia, finalitzant una hora més tard, apunta mobilitat.
El servei de mobilitat espera que, durant la Setmana Santa, entrin al Principat uns 79.500 vehicles.
NACIONAL
Mobilitat espera l’entrada de 79.500 vehicles per Setmana Santa
Redacció