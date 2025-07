Montaner vol saber com el detingut per la Interpol va obtenir els papers de residència

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha entrat un conjunt de preguntes al Govern amb la intenció de saber com el pròfug cercat per Xile i detingut per la Interpol, que s'amagava al Pas, va obtenir els papers de residència i treball temporer a Andorra. Montaner també vol conèixer quines mesures implementarà el Govern "per reforçar els mecanismes de control i verificació en l'atorgament de permisos de residència i treball a ciutadans estrangers, amb l’objectiu de prevenir l’entrada i l’establiment al país de persones potencialment vinculades a activitats criminals greus".