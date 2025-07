Controlat un conductor amb una taxa d'alcoholèmia d'1,46

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un jove de 23 anys ha estat detingut aquesta setmana per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els agents el van aturar en una parada de circulació rutinària a Escaldes i, en fer-li la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar una taxa positiva d'1,46.

Arrestat per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 0,88

Els agents també han detingut un conductor de 28 anys amb una taxa de 0,88. El van arrestar a Andorra la Vella en una parada de circulació rutinària.

Un altre home de 49 anys va ser arrestat ahir per conduir sota els afectes de l'alcohol i veure's implicat en un accident a la Massana, on van resultar ferits lleus tres menors d'edat. El conductor també està acusat d'un presumpte delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència.