Detingut per alcoholèmia després de provocar un accident on van resultat ferits 3 menors

Un home de 49 anys, conductor d'un vehicle 4x4, va ser detingut, ahir a la tarda, per donar positiu al test d'alcoholèmia després de provocar un accident on van resultat ferits 3 menors d'edat a la Massana. El sinistre va passat poc abans de les vuit del vespre al punt quilomètric 6,300 de la General 3, a la Massana, quan el vehicle 4x4 va topar contra una furgoneta, ambdós amb matrícula andorrana. A causa de l'accident, tres menors de 10, 12 i 13 anys que viatjaven a la furgoneta van resultat ferits lleus i van haver de ser traslladats a l'hospital, segons va informar la policia. Per aquest motiu, també se'l va detenir per un presumpte delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència.