Martina Sopena, Ruben Vaz i Emma Mora, jurats al Festival Ull Nu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Martina Sopena, Emma Mora i Ruben Vaz han estat escollits per formar part del jurat Carnet Jove del Festival Ull Nu 2025, que se celebra del 14 al 18 de maig, segons anuncia l'associació. Els joves seran els encarregats de visionar les obres a concurs i concedir el premi Carnet Jove al millor curtmetratge, que té una dotació de 1.000 euros.

Carnet Jove destaca les qualitats dels tres seleccionats per fer de jurat assegurant que Martina Sopena, estudiant de Periodisme i té "formació audiovisual i passsió per les històries ben narrades". Ruben Vaz és graduat en estudis anglesos i "defensa l'art com a via per reflectir-se, validar-se i construir identitat. Porta una mirada valenta, personal i literària al jurat", segons explica en un comunicat. I d'Emma Mora remarca que estudia Comunicació Audiovisual i "aposta pel poder transformador de les històries visual", a més d'afegir que arriba al jurat del festival "per connectar amb noves veus creatives".