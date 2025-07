Rècord en el nombre de curtmetratges rebuts al festival Ull Nu enguany

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La 12a edició del festival Ull Nu arriba amb força. És l’edició en què s’han presentat més curtmetratges que mai. Es projectaran un total de dinou obres a concurs, que s’han seleccionat entre més de 700 curts presentats. A més, s’han programat gran quantitat de propostes eclèctiques i de diversitat de formats audiovisuals.

El premi a millor curt estarà dotat amb 1.500 euros



El premi a millor curtmetratge, patrocinat pel Govern, tindrà una dotació de 1.500 euros. A més, enguany, com a novetat, s’entregarà el premi al millor curtmetratge amb temàtica de salut, que estarà patrocinat pel ministeri de Salut. També cal destacar la qualitat d’algunes de les xerrades programades, com El porno com a arma: desig i dissidència a l’audiovisual, per reflexionar, amb l’ajuda d’experts, sobre la representació de la sexualitat a les pantalles. Una altra de les novetats d’aquesta edició comptarà amb Luxemburg com a convidat d’honor i amb el cineasta Eric Lamhène com a representant.