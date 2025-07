Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La sessió de control al Govern del Consell General va viure un encès debat entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el líder de l’oposició, Cerni Escalé, arran d’una piulada del líder de Concòrdia sobre la caiguda de BPA i les informacions que recentment ha publicat RAC1.

El context era una pregunta formulada per Carine Montaner, d’Andorra Endavant, en la qual demanava explicacions sobre el que es va dir al mitjà espanyol pel que fa a un suposat complot entre l’excap de Govern Toni Martí i l’executiu espanyol per fer caure BPA en el marc de la lluita bruta contra l’independentisme.

“Mai he dit que hi hagués una conxorxa entre Toni Martí i el govern espanyol”

Cerni Escalé, President de Concòrdia





En el transcurs del debat, la presidenta suplent del grup parlamentari demòcrata, Maria Martisella, va demanar l’opinió d’Espot sobre una piulada d’Escalé en què reclamava “desmentir amb contundència o investigar la veracitat” de les informacions publicades. Segons Martisella, aquesta publicació indicava que el líder de Concòrdia donava credibilitat a la teoria d’una conxorxa entre el Govern de Toni Martí i el de Mariano Rajoy.

“És desafortunat posar una notícia falsa al mateix nivell que el relat oficial”

Xavier Espot, Cap de Govern

Aquesta acusació no va agradar gens a Escalé, i va derivar en un intens intercanvi amb el cap de Govern. Pel que fa a la publicació a X, Espot la va titllar de “desafortunada” i va lamentar que es donés ressò a una notícia “completament falsa”, equiparant-la al relat oficial que s’ha mantingut des del 2015.

A la rèplica, Escalé va criticar l’ús d’eines parlamentàries per atacar un conseller general i va lamentar que “es posin paraules a la meva boca”, ja que, segons va assegurar, “mai he dit, ni he pensat, que hi hagués una conxorxa entre el Govern de Toni Martí i el govern espanyol”. El que volia expressar amb la publicació, va afegir, era la necessitat de desmentir les acusacions.

“Hauria esperat que es demanessin els correus per passar-los a la policia científica”

Cerni Escalé, President de Concòrdia

Escalé va reclamar decisions valentes per aclarir definitivament l’assumpte i netejar el nom de qui llavors era cap de Govern. “El que hauria esperat és que es defensés la reputació de Toni Martí i que es demanessin els correus per posar-los a disposició de la policia científica per tal d’aclarir-ne la veracitat”, va dir. Aquesta proposta, però, va ser descartada per Espot, que va afirmar que “si algú considera que hi ha indicis de delicte, han de ser les autoritats judicials qui ho investiguin, el Govern no ha d’entrar en aquest joc”.

“Si algú considera que hi ha indicis de delictes han de ser les autoritats judicials”

Xavier Espot, Cap de Govern

El debat va concloure amb Escalé advertint que es reserva el dret de portar les acusacions de Martisella a la justícia. Una possibilitat que difícilment prosperarà, ja que, tal com va recordar el síndic general, Carles Ensenyat, les paraules pronunciades en seu parlamentària “no es poden perseguir”.

Un 'no' amb retrospectiva

Pel que fa a la pregunta de Montaner, Espot va descartar qualsevol veracitat en les informacions de RAC1 i va defensar l’actuació del Govern, que, segons va afirmar, va servir per salvar el sistema bancari, els llocs de treball de la banca intervinguda i els estalvis dels clients no sospitosos de blanqueig.

El cap de Govern també va agrair a Montaner el vot favorable que va donar en el seu moment a la Llei de resolució d’entitats bancàries, la primera que va votar com a consellera general. Un suport que, segons la líder d’Andorra Endavant, avui dia no repetiria, ja que “potser es podria haver solucionat tot amb una multa”, tal com va expressar. Un canvi de parer que Espot va qualificar d’“equivocació estrepitosa”, ja que, segons ell, una multa no hauria frenat la crisi que s’hauria desencadenat sense l’actuació del Govern.

L’edifici de Catsa.

LA COMPRA DE CATSA REP UN AMPLI AVAL POLÍTIC AL CONSELL La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va defensar ahir que l’antiga fàbrica Catsa “no és només un edifici, és un símbol que explica la història del país”, en presentar el crèdit extraordinari de 2,3 milions d’euros per a la seva adquisició. Tots els grups hi van votar a favor, excepte Andorra Endavant, que es va abstenir al·legant manca de concreció en els usos futurs de l’edifici.



La presidenta, Carine Montaner, va posar com a exemple casa Parramon, que continua “sense projecte clar”, i va demanar “veure què tenim abans de comprar més”. Bonell, en canvi, va remarcar el valor històric de la indústria tabaquera i el potencial de futur per dinamitzar Sant Julià. Altres grups, com Concòrdia, el PS i DA, també van avalar que pugui acollir un parc tecnològic i espais per a la recerca i la cultura, amb propostes diverses en funció de les necessitats del país.



El projecte es finançarà en quatre anys. El Govern hi destinarà enguany 619.500 euros i descarta que això afecti altres partides, com el santuari de Meritxell o habitatges socials. El Consell General també va aprovar canvis tècnics a la llei d’auditoria. El PS va criticar la tramitació d’urgència per impedir presentar esmenes, reclamant més planificació legislativa en el futur i transparència.