El SEP considera "insultant" la negociació sobre els sous i estudia mobilitzar-se

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les mobilitzacions contra la política salarial del Govern tornen a planar sobre l'escola andorrana i els professionals de formació andorrana. El Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) està indignat amb les respostes que han rebut des del ministeri de Funció Pública per les reclamacions de millores de sous que havien plantejat i titllen "d'irresponsable, insultant i poc democràtic el tractament envers la política retributiva i el diàleg" que asseguren han proposat, segons exposa en un comunicat. El col·lectiu de docents considera que hi ha "incompliment dels compromisos, secretisme i desídia manifesta per part del ministeri" i anuncia que a principis de maig convocaran els 600 afiliats a una assemblea "per valorar les accions a emprendre" i acordar la resposta davant "la inacció i diàleg per part de Funció Pública".

El sindicat afirma que la situació laboral del cos d'educacio "és greu" perquè es troben en un escenari de falta d'expectatives de creixement professional, d'equitat interna, poca competitivitat i capacitat d'atracció del sector, segons enumeren. I alerten que "la qualitat educativa del país està en perill" perquè no hi ha nous treballadors interessats per la docència, les llistes d'interins estan sota mínims i el personal se sent "infravalorat, frustrat i indignat per la manca de respostes polítiques".

El SEP critica que no se'ls ha presentat l'estudi de graelles salarials i que la proposta inicial de millores de retribucions amb una pujada del 8% per la pèrdua del GADA és "molt insuficient", ja que ells xifren la pèrdua acumulada des del 2009 "com a mínim en un 24%". El col·lectiu recalca que el que Funció Pública planteja per estructurar les bandes salarials "crea unes fortes desigualtats i greuges comparatius entre el personal del cos d'educació, millorant les condicions dels nous treballadors, i castigant els que porten més anys".

El compromís del cap de Govern

El sindicat explica que el curs passat ja van demanar iniciar converses per debatre propostes de millora de les condicions salarials del cos d'educació i que es van quedar pendents de l'estudi de graelles encarregat pel Govern del qual no han rebut informació fins al febrer passat. I afegeix que Funció Pública els va emplaçar a una reunió amb l'empresa que havia fet la comparativa, que es va celebrar al març, però "únicament se'ns facilita una presentació resumida de la diagnosi", que apuntava que caldria una pujada del 10%. Una manera de procedir que ressalten suposa un incompliment de l'acord adoptat amb Educació, Funció Pública i el cap de Govern perquè havien de rebre la informació en detall i que indiquen que s'ha mantingut perquè no se'ls ha facilitat la documentació requerida.

El SEP destaca que ha tornat a sol·licitar aquest mes una reunió per avançar en les converses que es va fer ahir. Una trobada que ha provocat les crítiques a Funció Pública argumentant que "és irresponsable pretendre aplicar un projecte de política retributiva sense l'escolta, el diàleg, el respecte i l'acord amb les organitzacions representants dels treballadors i treballadores". I recalquen que la conclusió de la manera de procedir del Govern és que "la intenció no és solucionar els greuges" i que els han ignorat en els plantejaments que han fet.