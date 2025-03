Els mestres haurien de cobrar un 10% més per estar en igualtat

Els professors haurien de cobrar un 10% més per equiparar-se a les condicions salarials de l’entorn. Aquest és el resultat de l’estudi encarregat pel Govern a una empresa externa que es va presentar als docents la setmana passada. El president del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, va valorar els resultats com a “encertats”, ja que reflecteixen la manca de competitivitat del sector respecte d’altres països.

L’augment del 10% s’hauria d’aplicar sobre la base salarial dels docents, però des del SEP consideren que hauria d’anar més enllà d’igualar les condicions. “Creiem que cal apujar-lo una mica més si volem ser competitius i atraure talent de fora”, va explicar Esteves, tot apuntant que és necessari destacar per sobre de països com Espanya per captar nous professionals. Un fet que el sindicat considera essencial per cobrir les places de docents que es jubilaran els pròxims anys. Aquest dèficit de professionals preocupa especialment de cara als pròxims cursos, ja que l’augment de jubilacions podria generar una manca d’efectius i comprometre la qualitat educativa, tal com el sindicat ha advertit en nombroses ocasions.

Un altre punt que els docents demanen revisar són els complements salarials. Actualment, només reben el d’antiguitat, però el col·lectiu considera que caldria introduir-ne de nous per millorar la retribució. En aquest sentit, Esteves va assenyalar que, en comparació amb altres països, els docents andorrans estan percebent menys complements que a d’altres països. L’aplicació de nous incentius ja es va abordar en la primera reunió entre els professors i l’executiu al gener, quan es va obrir la porta a aquesta possibilitat en el marc de les negociacions en curs.

Tot i disposar dels resultats de l’estudi, els docents continuen en espera d’una proposta del Govern. Esteves va avançar que han sol·licitat una reunió amb l’executiu, que esperen que es dugui a terme les pròximes setmanes, per rebre una oferta formal. A falta de conèixer la proposta de Funció Pública, el president del SEP va destacar que “l’estudi està ben fet”, però va insistir en la necessitat que el Govern presenti les dades i una oferta.

En cas de concretar-se el 10% que reflecteix l’estudi, l’augment salarial aniria en línia amb el que es va oferir a la resta de membres dels cossos uniformats que estiguessin per sota del 90% en la seva retribució. L’equiparació amb l’entorn també seria ben rebuda pels docents si s’acompanya de nous complements, que permetrien incrementar encara més els salaris, segons va destacar Esteves.

La reunió amb l’empresa encarregada de l’estudi va ser la segona d’un seguit de trobades que s’han de produir fins al juny, moment en què el col·lectiu confia d’haver tancat les negociacions. L’última assemblea del sindicat d’educació va donar un últim vot de confiança al Govern abans de plantejar mesures més contundents, com ara mobilitzacions o una vaga. En aquell moment, Esteves va anunciar que es mantindrien reunions cada dues o tres setmanes per abordar qüestions que el sector reclama des de fa anys, com la graella salarial, els complements o la carrera professional. Si les negociacions no avancen, els docents podrien abandonar el diàleg i sortir al carrer.