Baró justifica les notes baixes en les proves de professor a causa de "l'estrès"

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, creu que "pot ser que alguns candidats, davant la situació d'estrès que representa la superació d'una prova, no hagin gestionat de manera òptima el temps per resoldre-la". Així ho ha explicat el ministre en resposta a les preguntes de la presidenta suplent d'Andorra Endavant, Noemí Amador, en relació a les baixes notes en les proves de professor. Baró ha explicat que "cada tribunal qualificador fa una correcció de cadascuna de les proves assignades, garantint sempre l'anonimat de les persones candidates", afirmant que "s'ha garantit que cap candidat fos avaluat per un membre del seu equip directiu actual".

La previsió de Govern és que aquest mateix curs es pugui publicar la convocatòria interna (B), en què totes les persones que no han superat el procés tindran una altra oportunitat per accedir-hi. Baró ha esmentat que el curs vinent es preveu publicar el procés selectiu d'ingrés en primera i segona convocatòries, "si encara es disposen de places disponibles".

El ministre també ha remarcat que la tipologia de les proves, el barem de correcció i la rúbrica d'avaluació seran els mateixos per a cada convocatòria de l'actual procés de selecció, "ja que el marc legal no permet canviar els criteris durant un mateix concurs destinat a la provisió de llocs de treball". No obstant això, Educació avaluarà si cal fer alguns canvis o ajustaments en la tipologia de proves en un futur, partint de la base que "el model actual de prova és una bona opció tant per a avaluar acuradament i òptimament les competències del perfil professional del docent com per a garantir el domini de les competències professionals clau de la professió de docent", ha matisat Baró.