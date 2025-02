Només el 20% dels interins supera la prova de professor

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera convocatòria interna per consolidar 26 places de professors per a la segona ensenyança i el batxillerat de l’escola andorrana, formació professional i formació andorrana (14 per impartir llengua catalana i 12 per a ciències humanes i socials) ha acabat aterrant a l’arena política –amb preguntes al Govern d’Andorra Endavant i Concòrdia– després que hagi transcendit l’elevat nombre de suspesos –alguns amb notes baixíssimes– d’un procés que encara no ha acabat i el malestar que ha generat l’avaluació. La particularitat és que en ser la primera convocatòria interna estava oberta a treballadors públics de l’administració general d’un nivell assimilable al de les places del cos d’educació a concurs i a interins de l’ensenyament amb almenys cinc anys de trajectòria. Per tant, a docents amb una experiència notable, que són avaluats anualment i que han superat aquests exàmens. Dels 15 aspirants a les 14 places de professor de català, només tres han superat les dues proves professionals (oral i escrita). El mateix nombre d’aptes s’ha donat en la dotzena de places per a docents de ciències humanes i socials, a les quals inicialment aspiraven setze persones. Els sis aspirants finalistes encara han de superar el test psicotècnic, previst per al 5 de març.