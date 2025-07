Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Seguretat Social tenia pendents de revisar les cotitzacions a 3.321 autònoms a finals del 2024. Així ho ha informat el ministre de Finances, Ramon Lladós, en resposta a les preguntes de la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, respecte a la regularització de les cotitzacions de la CASS. Les dades facilitades pel ministre Lladós exposen que, des del 2019, hi havia 5.117 assegurats suceptibles de regularització i a 31 de desembre del 2024, 1.796 s'havien regularitzat.

Lladós recorda que la CASS liquida mensualment la cotització dels treballadors per compte propi basant-se en l'última declaració presentada, i apunta que en absència de declaració, la cotització es calcula sobre el 100% del salari mensual global mitjà i s'apliquen, si escau, els recàrrecs i interessos corresponents.

El ministre també apunta que actualment no és possible encreuar de manera massiva les dades per fer una regularització automàtica sense una intervenció individual. "Això es deu a la manca d’accés directe a tots els registres administratius necessaris per validar automàticament les bases de cotització. Per tant, la gestió es manté personalitzada i es resol cas per cas, fins que es disposi de mecanismes automàtics de recepció de dades", ha matisat Lladós.