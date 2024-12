La CASS corregeix la quota a 1.400 treballadors autònoms

La Seguretat Social ha convocat aquest any uns 1.400 treballadors per compte propi per regularitzar una cotització que no es corresponia amb l’activitat econòmica del seu negoci. La majoria pagaven menys del que tocava i han hagut de posar-se al dia, encara que també s’ha donat algun cas d’afiliats que estaven aportant més diners i “s’han retornat els imports indeguts”, segons van aclarir des de la CASS. El procés de regularització es va iniciar un cop la parapública va rebre les dades de què disposa el departament de Tributs del Govern per tal de comprovar si els autònoms pagaven l’aportació a les branques de salut i jubilació partint de les xifres que havien assolit l’any anterior; dades corresponents al període 2019-2023 i que impliquen, així, la revisió de diversos exercicis. A partir d’ara, la tramesa ja ha de ser anual. Per tant, segons van indicar des de la Seguretat Social, a final del primer trimestre de l’any vinent es demanarà la informació corresponent a l’exercici del 2024 per tal de fer les comprovacions i instar els autònoms que no estiguin abonant la cotització que toca que corregeixin la declaració. Els 1.400 treballadors per compte propi convocats durant aquest any representen un 16% del total d’afiliats d’aquesta categoria, que ronden els 8.600. La regularització és un procés que s’estrendrà també l’any vinent. Segons els càlculs de la CASS recollits en el projecte de pressupost per al 2025, s’han de recuperar 2,5 milions d’euros en els dos exercicis en concepte de cotitzacions abonades parcialment i els afectats són 3.600 autònoms.

Les irregularitats tenen l’origen en el canvi legislatiu que es va començar a aplicar l’any 2019 amb l’objectiu d’apropar la cotització a la facturació de cada autònom. Prenent com a base l’aportació del 22% sobre el salari mitjà global del conjunt d’assalariats declarat per aquell any, les aportacions podien ser del 25%, 50%, 75%, 100%, 125% i 137,5% d’aquesta xifra, incorporant variables com ara el volum d’ingressos del negoci –també es tenen en compte d’altres casuístiques com ara si es tracta d’un autònom que tot just engega l’activitat per compte propi–. Una declaració voluntària que s’havia de corroborar amb la informació de Tributs, que no va arribar fins a final de l’any passat. Les dades més recents publicitades per la CASS (del primer trimestre d’aquest exercici) apunten que la majoria dels treballadors per compte propi, 5.600 aproximadament, paguen el 100% de la cotització i, per tant, el 22% del salari mitjà global: 533 euros durant aquest exercici. Cotitzen per sobre d’aquesta xifra base uns 1.600 treballadors per compte propi més entre els que declaren el 137,55% i els que estan al bàrem del 125%. La resta abonen quotes reduïdes.

La Seguretat Social va informar que té previst dur a terme una campanya informativa per tal de recordar als treballadors per compte propi que han de sol·licitar una base de cotització superior si les dades econòmiques de l’any 2024 així ho reflecteixen, però també una novetat fruit de la Llei de mesures dirigida als autònoms en vigor des de la tardor de l’any passat. I és que la CASS recorda que “en aplicació de la Llei 11/2023, durant l’any 2025 poden adaptar la seva base de cotització a les dades econòmiques d’aquest mateix 2025 en cas que aquestes siguin un 25% inferiors a les dades econòmiques del mateix període de l’any anterior 2024”. Aquesta normativa va incorporar d’altres millores de tipus social per al col·lectiu. Per exemple, reduir la quota de cotització per conciliar. El requisit és tenir a càrrec un menor de 12 anys o bé un familiar (fins a segon grau de consanguinitat) en situació de dependència o amb una discapacitat, haver contractat algú per suplir les hores no treballades i haver aportat a la CASS durant almenys 24 mesos com a assalariat o per compte propi. Tanmateix, recull que un autònom té dret a cobertura si pateix un accident laboral en el recorregut entre la feina i el domicili (els anomenats in itinere).

LA REGULARITZACIÓ

1. Una revisió que arriba fins al 2019

Les comprovacions preveuen el període 2019-2023. Segons el projecte de pressupost del 2025, la CASS ha de recuperar 2,5 milions entre aquest any i el que ve.

2. Demanda de dades a tributs cada any

La tramesa de dades per fer les comprovacions ha de ser anual a partir d’ara. A final del primer trimestre del 2025 es demanaran les del 2024.

3. Campanya d’informació als afectats

La Seguretat Social recordarà als autònoms que poden pagar en funció de les dades econòmiques del 2025 si han empitjorat respecte de l’any passat.