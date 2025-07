Participació andorrana al festival de Cannes amb la pel·lícula 'Sirat'

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les andorranes Laia Ateca, Carla Altimir i Olga Ribes estaran presents al festival de Cannes amb la pel·lícula del director Oliver Laxe, Sirat. El festival ha seleccionat el film per a la secció oficial. En la película, Laia Ateca va participar-hi com a dissenyadora de producció, Carla Altimir com a segona ajudant de direcció i Olga Ribes ajudant de producció.

Sirat explica la història d'un pare i un fill que viatgen al sud del Marroc a buscar la seva filla i germana desapareguda en una rave.

El festival internacional de cinema de Cannes és un dels més prestigiosos del món, considerat de categoria "A". El certàmen es durà a terme entre el 13 i el 24 de maig, on el jurat podrà veure la pel·lícula Sirat, entre moltes d'altres.