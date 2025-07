El festival Ull Nu entregarà un nou premi al millor curtmetratge amb temàtica de salut

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern i el festival Ull Nu han signat un acord per dotar un nou premi al millor curtmetratge amb temàtica de salut, per un import de 500 euros. Per poder optar a aquest premi, els curtmetratges hauran de tractar temàtiques vinculades a la salut, la prevenció o el benestar. Aquesta col·laboració entre el ministeri de Salut i el festival Ull Nu se suma a la col·laboració del Govern amb el certamen, a través del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, que aporta 44.500 euros per donar suport a l’organització.