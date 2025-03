Luxemburg serà el convidat a la dotzena edició del Festival Ull Nu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Festival Ull Nu tindrà lloc entre els dies 15 i 18 de maig a Andorra la Vella i aquest any tindrà com a país convidat Luxemburg. L’organització ha tancat un acord de col·laboració amb el Lux Film Fest amb motiu de la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i Luxemburg. Fins al pròxim 24 de març romandrà oberta la convocatòria per participar-hi. Els joves menors de 35 anys que vulguin inscriure les seves creacions hauran de ser nascuts o residents a Andorra, Catalunya, Navarra, Aragó, País Basc, Occitània o Nova Aquitània i les seves creacions poden ser del gènere de la ficció, el documental, l’animació, el vídeoart o el videoclip, segons informa l'organització.

El millor curtmetratge es premiarà amb 1.500 euros, dotats per Govern, així com el premi a millor guió, dotat amb 1.000 euros pel Consell General. Hi haurà sis premis més, entre els quals destaquen el reconeixement al millor muntatge, o el premi a la millor direcció, ambdós dotats amb 1.000 euros.

El Festival Ull Nu incorpora novament a les seves propostes l’Ull Nu LAB, la tercera edició del laboratori de guions de curtmetratges. La convocatòria per a les propostes que hi vulguin participar estarà oberta fins al dia 5 d’abril del 2025. Entre els candidats, es triaran 8 guions que seran els finalistes que gaudiran de les sessions de treball per millorar les versions presentades al costat de tutors experts i professionals de la indústria audiovisual, apunta l'organització, tot apuntant que els participants han de ser menors de 35 anys i nascuts o residents als llocs anteriorment esmentats, i que els dos guanyadors s'enduran 500 euros cadascun.