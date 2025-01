Un portal immobiliari xifra el preu mitjà del lloguer en 2.833 euros

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El portal immobiliari Pisos.ad ha presentat aquest dimarts l'últim informe trimestral sobre el mercat residencial andorrà de l'any 2024 i situa el preu mitjà de lloguer de pisos en els 2.832,73 euros. Una xifra que suposa un increment del 17% respecte del preu mitjà de lloguer presentat en l'informe del tercer trimestre de 2024, moment en què el preu era de 2.419,92 euros. El recull sobre l'evolució del sector immobiliari està fent a partir de l'anàlisi de les dades dels immobles publicats al portal de Pisos.ad, que oferia 60 habitatges en el quart trimestre de l'any, segons indica.

El preu medià de lloguer de pisos (valor que ocupa la posició central en un conjunt de dades ordenades) també s'incrementa un 15,91%, passant dels 2.200 euros als 2.550 euros.

Quant als pisos en venda, el preu mitjà també s'incrementa lleugerament (2,81%), passant dels 669.268 euros de l'informe del tercer trimestre als 688.086 euros actuals. Si s'analitza el preu mitjà de compra de cases, el preu experimenta un lleuger repunt de l'1,16%, passant dels 2.268.373 milions d'euros als 2.294.631 milions actuals.

L'informe assenyala que Ordino presenta el preu de compra més elevat de totes les parròquies, amb un preu mitjà d'1,1 milions d'euros en el cas dels pisos i gairebé 4 milions en els casos de compra de cases. Per contra, Encamp és la parròquia que ofereix preus més baixos, amb un preu mitjà de compra de pisos que se situa en els 396.543 euros i en 1,5 milions per la compra de cases. I també és Encamp la parròquia amb els preus més baixos, amb un preu mitjà de lloguer que supera per poc els 1.600 euros, amb un preu mitjà de metre quadrat de 20 euros.

Respecte als pisos de lloguer, Escaldes-Engordany es manté com la parròquia amb el preu mitjà més elevat, superant els 3.700 euros de mitjana i amb un preu mitjà del metre quadrat de gairebé 24 euros.