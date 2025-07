Govern atorga 925.239 euros en ajuts al lloguer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Govern ha concedit 925.239,72 euros en ajuts de lloguer de l'habitatge, segons surt publicat avui en un BOPA extra. El ministeri d'Afers Socials ha concedit uns primers ajuts a un total de 395 sol·licitants, que representen un 30% del total de les sol·licituds rebudes. La gran majoria d'aquestes persones ja rebien aquesta prestació, segons apunta l'executiu. Analitzant els imports, la quantitat mínima atorgada per l'executiu és de 684 euros, mentre que la màxima s'enfila fins als 3.804,72 euros. L'import mitjà dels ajuts és de 2.335,77 euros,

La convocatòria per accedir als ajuts al lloguer es va obrir el 20 de gener i les persones que els van sol·licitar abans del 31 de març, rebran els ajuts amb efectes retroactius, el que significa que la prestació té efectes des de l'1 de gener del 2025. La convocatòria està oberta tot l'any, i per la resta de sol·licitants, els que ho fan a partir del primer d'abril, l'executiu analitzarà els casos abans d'atorgar les prestacions.

5 anys de residència per accedir a l'ajuda

El consell de ministres va aprovar, el passat 18 de desembre, la flexibilització dels criteris per accedir als ajuts al lloguer que estava vigent des del 2022 i també suprimir la pròrroga automàtica que feia que no s'hagués de renovar cada any la prestació. El canvi de les condicions suposa que el mínim de residència per accedir a l'ajuda torna a 5 anys i que el topall d'ingressos se situa en 1,2 del Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS) personal o familiar i el percentatge de participació en l'import de la renda mensual és del 30% en general, i del 35% per a col·lectius prioritaris.