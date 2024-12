Govern endureix els criteris dels ajuts al lloguer i elimina la pròrroga automàtica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha aprovat avui eliminar la flexibilització dels criteris per accedir als ajuts al lloguer que estava vigent des del 2022 i també suprimir la pròrroga automàtica que feia que no s'hagués de renovar cada any la prestació. El canvi de les condicions suposa que el mínim de residència per accedir a l'ajuda torna a 5 anys i que el topall d'ingressos se situa en 1,2 del Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS) personal o familiar i el percentatge de participació en l'import de la renda menusal és del 30% en general, i del 35% per a col·lectius prioritaris. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que totes les persones que vulguin gaudir de la prestació per pagar l'habitatge han de tornar a fer la sol·licitud a partir del 20 de gener, i si ho fan fins al 31 de març la rebran de manera retroactiva des de l'1 de gener del 2025.

Casal ha argumentat que se suprimeix la flexibilització de les condicions, que reduïa els anys de residència a 3 i fixava el llindar en 1,3 del LECS perquè a principis del 2025 hi haurà uns 70 pisos de lloguer assequible del parc públic a disposició dels ciutadans. I ha remarcat que aquest any s'han destinat 5,6 milions a ajuts al lloguer amb 2.200 usuaris i no es preveu "que hi hagi un gran volum d'usuaris que es puguin veure perjudicats" perquè hi haurà beneficiaris que ja s'ajustaran a l'exigència de 5 anys de residència i perquè amb l'increment del salari mínim el llindar queda en xifres "gairebé equivalents" i ho ha xifrat en uns 1.730 euros.

El ministre ha destacat que les persones que no compleixin els nous requisits poden demanar ajuts ocasionals "que són més flexibles i han de suplir o complementar els de l'habitatge", perquè no s'exigeix un termini de residència. I ha anunciat que com a novetat a partir d'ara es podrà fer la sol·licitud dels ajuts també de manera telemàtica a la plataforma e-tramits.