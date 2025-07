Govern aprova el canvi legal per indemnitzar les víctimes de violència de gènere

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat el canvi legal per indemnitzar les víctimes de violència de gènere, impulsat pel conjunt de grups parlamentaris a excepció d'Andorra Endavant. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa del consell de ministres, tot apuntant que Govern avançarà la compensació econòmica a la víctima, però que es dirigirà a l'agressor perquè aboni la sanció corresponent. Casal ha esmentat que "és complicat fer el càlcul econòmic que comportarà la llei", però ha esmentat que "no ha estat un criteri basat en economia, sinó en justícia social, perquè la intenció és donar un major suport a les víctimes".

Casal ha explicat que Govern no comparteix el criteri econòmic d'Andorra Endavant -motiu pel qual s'han oposat a la proposició de llei- dient que "s'aprova per responsabilitat social i humanisme, així com perquè és una de les recomanacions del Consell d'Europa".

Aprovat un nou reglament d'inversió estrangera

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat que Govern ha aprovat un nou reglament d'inversió estrangera que farà un major seguiment i control dels projectes aprovats amb capital forà. En aquest sentit, el registre d'inversions estrangeres haurà de comprovar que les operacions descrites a les sol·licituds no siguin inversions estrangeres prohibides. La normativa també detalla que, tal com va avançar la ministra Conxita Marsol al Parlem-ne de Diari TV, les empreses que s’instal·lin al país hauran de demostrar, passats 18 mesos des de l’inici de l’activitat, que efectivament estan operant a Andorra per evitar les societats pantalla.