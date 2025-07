Unes 3.000 societats encara no han presentat els comptes

Publicat per Àlex RipollPietat Martin Vivas Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La llei òmnibus obliga les empreses que s’instal·lin al país a demostrar, passats 18 mesos des de l’inici de l’activitat, que efectivament estan operant a Andorra per evitar les societats pantalla. Pel que fa a les empreses que es van establir abans de l’entrada en vigor de la nova legislació, tenen l’obligació de presentar els comptes anuals pel mateix motiu. Tanmateix, la ministra de Treball, Economia i Habitatge, Conxita Marsol, va alertar en l'entrevista ahir al Parlem-ne de Diari TV que n’hi ha unes 3.000 que encara no ho han fet.

Aquelles que no transmetin la documentació requerida seran publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i disposaran d’un termini limitat per regularitzar la seva situació. En cas de no fer-ho, s’exposen a sancions econòmiques o, fins i tot, a la retirada de la llicència d’activitat. Sobre aquesta darrera possibilitat, Marsol va anunciar que s’ha encarregat un informe jurídic per valorar si podria afectar terceres persones, però va refermar que cal prendre decisions més contundents. “Jo voldria anar més enllà que sancionar, no n’hi ha prou; nosaltres hem de tenir una inversió estrangera real, que és la que necessita el país”, va asseverar la ministra.

L’objectiu d’aquestes mesures és assegurar que la inversió estrangera que arriba a Andorra sigui de qualitat i aporti valor afegit, aprofitant els atractius del país. “Andorra atrau, ja no tan sols fiscalment, també per la seguretat. A la gent li agrada venir a conèixer el nostre país, i el que volem és que arribin persones i empreses que aportin valor afegit, especialment en el sector de la innovació”, va concloure Marsol.