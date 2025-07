La policia xifra en 750 els assistents a la manifestació per l'habitatge

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La manifestació per l'habitatge digne va aplegar 750 participants dissabte passat, segons el recompte de la policia. El cos de seguretat ha fet el càlcul amb l'anàlisi de les imatges captades per dron amb la quantitat de persones que es van acumular en un tram en el moment de màxima assistència de la concentració protesta que es va fer des de la plaça Príncep Benlloch d'Andorra la Vella fins a la rotonda del Km 0.

La Coordinadora per un Habitatge Digne que va organitzar la mobilització ciutadana xifra la participació entre 1.300 i 1.750 assistents d'afluència màxima pels càlculs fets per l'ocupació del carrer que mostren les fotografies i els vídeos fets durant la marxa. El col·lectiu considera "raonable dir que l'estimació dels assistents a la manifestació es troba al voltant de les 1.500 persones" i destaca que la màxima assistència es va registrar entre el punt d'arribada a la plaça de la Rotonda i el pas pel carrer de la Unió. I recalca que "superar les 1.000 persones en una manifestació a Andorra és sinònim d'èxit".

Els organitzadors assenyalen que habitualment els endarrerits de les manifestacions es van sumant a la marxa segons avança i en arribar al punt final, pleguen. I ressalta que això és el que va succeir dissabte quan "l'hora d'arribada al voltant de les 21 hores va fer que una part important dels assistents marxés".

La Coordinadora explica que el pas de la mobilització per la Dama de Gel, amb una amplada de quatre metres, "funciona com estació d'aforament" i permet fer les mesures de manera més precisa. I agafa com a referència la fotografia publicada pel Diari d'Andorra per xifrar la densitat de persones es troba "en bona part del tram entre 2 i fins a 3 persones per metre quadrat". L'organització detalla que quan la capçalera de la marxa sortia de la rotonda de la Dama de Gel la manifestació ocupava uns 875 metres quadrats, i arriba així al càlcul d'entre 1.300 i 1.750 participants.