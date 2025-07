La delegació del Consell General participa en l'Assemblea de primavera del Consell d'Europa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La delegació del Consell General participarà en la sessió plenària de primavera de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa que comença avui a Estrasburg, França, i finalitzarà divendres. La sessió plenària comptarà amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, que intervindrà davant l'assemblea demà, pronunciant un discurs de 20 minuts i, posteriorment, respondrà les preguntes dels grups parlamentaris. Espot ha estat convidat pel president de l’APCE en el marc del 30è aniversari de l’adhesió del Principat al Consell d’Europa.

Debats sobre l'Estat de Dret i la lluita contra la corrupció

La sessió plenària de primavera de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa debatrà aspectes d'actualitat com posar fi a les expulsions col·lectives de persones estrangeres, el respecte de l'Estat de Dret i la lluita contra la corrupció dins del Consell d'Europa. També s'abordaran temes més globals com la ingerència estrangera com a amenaça per a la seguretat democràtica a Europa o aspectes jurídics de l'adhesió de la Unió Europea a la Convenció Europea dels Drets Humans.