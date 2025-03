Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, participarà per primera vegada en la segona sessió de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa convidat pel president d'aquest òrgan, Theodoros Rousopoulos. Espot es desplaçarà a Estrasburg el pròxim 8 d'abril per intervenir davant l'assemblea i respondre les preguntes dels més de 300 parlamentaris dels 46 estats membres. En la primera intervenció, segons ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, Espot exposarà el paper d'Andorra en els organismes internacionals i en particular la relació establerta entre el Principat i el Consell d'Europa.

Espot es reunirà amb el secretari general del Consell d'Europa, Alain Berset, així com amb el representant del president del Tribunal Europeu dels Drets Humans, Mattias Guyomar. Espot i Berset protagonitzaran la cerimònia de donació per part d’Andorra al Consell d’Europa de l’obra d’art titulada Ruta de Ferro, de l’artista andorrà Arnau Sánchez Campamà.

Aprovades 125 autoritzacions de treball per compte propi

El Govern ha aprovat el nou reglament de quotes de treball per compte propi amb un total de 125 autoritzacions de les quals 25 seran per a professionals lliberals. Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, tot esmentant que "és necessari obrir una nova quota perquè el contingent restant gairebé s'ha esgotat i per donar resposta a les sol·licituds entrades en els darrers mesos així com per les sol·licituds d'inversió estrangera que encara estan en curs".