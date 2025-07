Publicat per ÀLEX RIPOLL Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha tret pit del creixement econòmic del país durant la seva intervenció en la presentació de l'estudi macroeconòmic encarregat per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA).

Espot ha destacat el bon rumb del país després de la pandèmia amb el creixement del PIB i del PIB per càpita, dos indicadors que "demostren que tenim finances públiques sòlides". El creixement ha estat important, però el període de bonança no durarà per sempre, i el cap de Govern ha destacat la importància de trobar aliances amb el teixit empresarial per tirar endavant els reptes del país.

L'economista a càrrec de l'estudi, Javier Díaz Gímenez, ha ofert una comparativa entre Andorra i altres petits estats, com Mònaco, Liechtenstein o San Marino, així com Espanya i França com a territoris veïns. Díaz ha destacat el sistema únic d'Andorra en el qual tothom que hi treballa viu al país, un sistema que països com Mònaco o Luxemburg no segueixen i que permet que els ciutadans residents d'aquests territoris tinguin un PIB per càpita més elevat. En aquest sentit, ha plantejat si es vol "ser una família de 4 que cobra 100 euros i que surti a 25 euros per cap, o ser una família de 6 que en cobra 120, però només toquen a 20 euros cadascú".

Un altre gran tema de la ponència han estat els aranzels imposats per Donald Trump, una mesura que aboca al món a un període d'incertesa i a una possible recessió que començarà pels Estats Units, però que es pot escampar pel món, va augurar l'economista. Així i tot, Díaz ha destacat l'oportunitat que pot suposar per Andorra el fet de tenir aranzels més baixos que els seus veïns, ja que podria atraure a empreses a comercialitzar al Principat. Una idea que no ha compartit Espot, que ha recordat que els tractats comercials vigents obliguen Andorra a aplicar les mateixes tarifes que el seu entorn i, per tant, hauran d'imposar les eventuals tarifes que la Unió Europea apliqui sobre els productes estatunidencs, excepte en els productes agrícoles. Així i tot, Espot ha destacat que "de totes les situacions s'han de treure oportunitats i mirarem que, sempre que no comprometi els convenis internacionals, quines oportunitats s'obren a partir d'ara".