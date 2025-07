Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El director David Victori i la guionista Zebina Guerra seran els tutors del laboratori de guions de curtmetratges en català del festival Ull Nu. Victori és director i guionista de cinema i televisió, reconegut pel seu característic enfocament a l'hora de dirigir actors i ha produït i dirigit sèries com 'Sky Rojo' i 'Tu también lo Harías'. Guerra, per la seva banda, és professora de l'ESCAC i també desenvolupa projectes de sèrie i llargmetratge, així com novel·les. La professora és coguionista de treballs com "Mi querida cofradía" així com de "Los Buenos modales" i de "Pioneras. Solo querían jugar".

Habemus Jurat

El jurat del concurs estarà format per la periodista Núria Navarro, el graduat en So i membre fundador del festival Eric Arajol i la cap de secció del festival u22, Marina Fu.