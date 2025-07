Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant demana resultats sobre la tasca de les ambaixades. El grup parlamentari que lidera Carine Montaner afirma en un comunicat que "no podem continuar invertint recursos públics importants en l'àmbit exterior sense cap retorn clar, ni cap indicador tangible de l'impacte d'aquesta acció" en una reflexió que asseguren fan arran de la imposició d'aranzels a les exportacions del Principat cap als Estats Units anunciades ahir per Donald Trump. La formació recalca que les ambaixades "han de ser eines actives actives de defensa dels interessos nacionals, no simples presències simbòliques" i reclama que s'ha de saber "què es fa, com es fa i amb quin resultat" en situacions com aquesta de les barreres comercials "on un aranzel pot tenir conseqüències greus a productes andorrans o empreses afectades per barreres comercials inesperades".

El partit de Montaner vol que el Govern "valori amb rigor l'eficàcia de les diferents ambaixades i delegacions que Andorra manté i paga arreu del món" i incideix que aquesta avaluació s'ha d'entendre com "una pràctica saludable de transparència, de rendició de comptes i de bona governança". I afegeix que s'haurien d'establir "objectius clars" a cada missió diplomàtica i dissenyar estratègies per a cada representació "i sobretot avaluar els resultats obtinguts". Andorra Endavant assenyala que el l'acció exterior ha de ser "àgil, professional, coordinada i rendible" i insisteix en que ha de tenir retorn "cada euro públic destinat a la diplomàcia". I recomana al Govern que aposti per "professionalització" de les ambaixades.