Andorra va exportar mercaderia per valor de 6,1 milions als Estats Units l'any passat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha valorat aquesta tarda que l'impacte directe del 10% d'aranzels que Donald Trump va anunciar ahir per als productes venuts des d'Andorra als Estats Units "és reduït" pel valor que representen aquestes exportacions. L'executiu ha informat que aquestes vendes van ascendir a 6.102.128 euros durant l'any passat.

El valor més elevat correspon a 2,9 milions del capítol diversos, en segon lloc figuren 1,7 milions en articles d'electrònica i les de joieria van superar els 700.000 euros. La resta de mercaderies enviades als EUA van ser vestit i calçat, amb mig milió d'euros; productes industrials, amb quasi 138.000 euros; transport, per sobre dels 101.000 euros; construcció, que no arriba a 29.000 euros; i farmàcia-perfumeria, amb 9.300 euros.

Les xifres facilitades pel Govern quasi dupliquen els 3,4 milions de dòlars de béns venuts des del Principat als Estats Units que figuren en les estadístiques del 'United States Census Bureau'. El valor total de les importacions des dels Estats Units van ser de 4,9 milions de dòlars l'any passat, fet que va deixar una balança comercial positiva, en favor de l'estat nord-americà, d'1,5 milions de dòlars, segons aquest recull. El balanç de l'executiu indica que les mercaderies importades des de territori estatunidenc fins a Andorra van sumar 15.387.551 euros. Quasi set són d'articles de transport, dos milions d'electrònica, 1,4 milions de begudes i tabac i 1,3 milions són productes industrials.

Penalitzacions per als Petits Països

La decisió no afecta només el Principat. D’altres petits Estats europeus també es veuran penalitzats: Liechtenstein haurà d’assumir un aranzel del 37%, mentre que San Marino i Mònaco, igual que Andorra, estaran subjectes a un 10%. Els països membres de la Unió Europea, com Xipre o Malta, també hauran de pagar un 20%, dins del paquet general d’aranzels anunciats per a la UE.

El nou pla aranzelari ha estat rebut amb preocupació en diversos sectors econòmics europeus, que temen una escalada de tensions comercials i la pèrdua de competitivitat en el mercat nord-americà.

Les dades d'Estadística indiquen que en els dos primers mesos de l'any s'han fet exportacions des d'Andorra per un valor de 28,92 milions d'euros, un 4,4% per sota de l'import de 30,26 milions del mateix període de l'any passat. Els informes del departament no especifiquen si es fan exportacions des del Principat als Estats Units, ja que quedarien incloses en el grup resta del món. La informació es detalla pel moviment comercial amb Espanya, França, resta UE i Gran Bretanya, i la resta de països.