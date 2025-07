Publicat per Víctor González Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha avançat un any la transformació de la zona d’entrada al carrer Callaueta en un espai d’ús preferent per als vianants. El projecte, previst per al 2027, disposarà d’una partida pròpia en el pressupost comunal per a l’any que ve, segons van confirmar fonts de la corporació.

L’abans i el després (recreació) de la transformació de la zonaComú d'Andorra la Vella

El comú ha decidit donar-hi prioritat després que l’anterior junta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres dimitís en bloc la setmana passada. L’entitat va denunciar aleshores que les reformes en marxa al passatge Biscariet –es tombarà parcialment la galeria, es deixaran descoberts els dos extrems del passatge i la teulada central disposarà d’un parc infantil gestionat pel comú– desconnectaran l’avinguda Meritxell del barri de Prada Ramon.

Per la zona on es preveu intervenir –on conflueixen el passatge Biscariet i els carrers de l’Aigüeta, Callaueta i Ciutat de Consuegra– els cotxes podran continuar circulant, però hi tindran prioritat de pas els que es desplacin a peu. A més, tot el tram tindrà el mateix paviment que l’avinguda Meritxell, fet que contribuirà a donar continuïtat entre l’eix comercial i Prada Ramon. Per garantir que la zona és d’ús preferent per als vianants, la velocitat de circulació es limitarà a 10 quilòmetres per hora.

Revegetació i nou mobiliari urbà

La transformació d’aquesta zona de la parròquia no tan sols millorarà la connexió a peu entre l’avinguda Meritxell i Prada Ramon. El projecte també preveu la revegetació completa de tot l’espai i la instal·lació de nous elements de mobiliari urbà. Es tracta, en definitiva, de crear un espai de trobada per als ciutadans. Els detalls, però, s’acabaran de concretar un cop s’adjudiquin els treballs, van recordar fonts comunals.

Imatge virtual del nou carrerComú d'Andorra la Vella

Una de les alternatives consistiria a prohibir la circulació de vehicles en tot el tram. Tot i que a la zona no hi ha cap entrada d’aparcament, aquestes mateixes fonts van assenyalar que l’opció s’ha descartat per les complicacions que podria comportar en el trànsit. En qualsevol cas, és una qüestió que el comú hauria d’estudiar bé amb Mobilitat si mai es volgués tirar endavant.

Reactivació de Riberaygua i Travesseres

Els canvis urbanístics més destacats que s’han fet a Prada Ramon en els últims anys es remunten al desembre del 2020. Aleshores el comú, encapçalat per Conxita Marsol, va presentar el pla integral de reactivació de Riberaygua i Travesseres. Els projectes més importants inclosos en el pla eren la transformació de Callaueta en un carrer només per a vianants –treballs executats entre el gener i el juny del 2021– i la remodelació del passatge Biscariet. Cal recordar que aquestes obres s’emmarquen en l’ampliació del Centre Comercial Andorrà.

La connexió entre Meritxell i Prada Ramon permetrà unir l’eix comercial principal del país amb un barri on es concentren uns 700 negocis, xifra que equival a una cinquena part del teixit empresarial de la parròquia. El pla integral també inclou el nou edifici d’Andorra Telecom a la plaça de l’antiga caserna de bombers.