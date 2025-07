Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La junta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres ha decidit dimitir en bloc després de “mesos i anys demanant que se senyalitzi millor el barri” sense cap resultat aparent. La gota que va fer vessar el got va ser l’ampliació que s’està duent a terme al Centre Comercial Andorrà (CCA) i les reformes que s’efectuaran al passatge Biscariet, que connecta l’avinguda Meritxell amb Prada Ramon.

El projecte de reforma, que està firmat des del 2020, ha generat malestar entre els comerciants, ja que lamenten que en cap moment del procés se’ls va informar de com quedaria fins fa un parell de setmanes, quan la junta anterior es va reunir amb el comú i va constatar que “el projecte bloquejava el barri”, segons va confirmar la nova presidenta de l’associació, Sandra Martínez.

Les obres preveuen tombar parcialment la galeria, deixant descoberts els dos extrems del passatge i dedicant la teulada central a un espai amb un parc infantil gestionat pel comú. El problema, segons Martínez, és que per accedir al parc s’instal·laran unes escales i un ascensor que dificultaran encara més el trànsit de vianants entre la zona de Riberaygua i l’avinguda Meritxell. En concret, la boca d’entrada des de Meritxell quedarà parcialment bloquejada, fet que preocupa els comerciants.

Una de les principals reivindicacions de la junta anterior era la necessitat de senyalitzar millor el barri, ja que “el 90% de la gent no passava de Meritxell a Riberaygua”. Tanmateix, aquesta demanda no es va materialitzar mai i el nou projecte encara suposa més dificultats de connexió. Martínez va lamentar que “els meus predecessors es van sentir com si no tinguessin ni veu ni vot”, fet que va provocar la dimissió de la qual ja es va informar el comú fa uns dies, segons va confirmar la presidenta sortint, Rosa Pascuet.

Propostes incertes

Després de la reunió que va precipitar la dimissió de Pascuet i el seu equip de treball, l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres va mantenir una nova trobada amb el cònsol de la capital, Sergi González. Durant la reunió, González va assegurar que hi ha diversos projectes en marxa que podrien donar més visibilitat al barri. Un d’ells és el Node d’Andorra Telecom, l’altre, el mateix Centre Comercial Andorrà, dues estructures que, segons el comú, atrauran més gent cap a la zona de Prada Ramon. No obstant això, l’Associació de Comerciants es va mostrar escèptica respecte d’aquestes mesures i Martínez va afirmar que “no sabem com anirà això” ni si resultaran efectives.

A més, la presidenta de l’associació va expressar la seva preocupació pel fet que, a hores d’ara, no tenen cap proposta concreta sobre la taula per millorar l’afluència de visitants cap a la seva zona, més enllà dels grans projectes mencionats per González. La incertesa i la manca de mesures clares continuen generant malestar entre els comerciants, que temen que la reforma no solucioni els problemes d’accessibilitat i visibilitat que denuncien els comerciants de la zona des de fa temps.