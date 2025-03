La manifestació del 5 d'abril anirà des de la plaça Príncep Benlloch fins a la rotonda del KM0

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La manifestació del 5 d'abril per un habitatge digne sortirà de la plaça Príncep Benlloch, davant del Comú d'Andorra la Vella, baixarà per Meritxell fins a la rotonda, enllaçant amb Consell d'Europa cap a la rotonda de la Dama de Gel, fins a arribar a la rotonda del KM0, on finalitzarà. Així ho han decidit els participants en l'enquesta de la coordinadora de l'habitatge, que han decidit adoptar el recorregut número 3 dels proposats per l'organització. La concentració està convocada a les 19 hores de la tarda i l'inici de la marxa és dura a terme mitja hora després.

La coordinadora de l'habitatge afirma que "aquesta vegada no hi haurà canvis per pressions" i que sortiran al carrer perquè "l'habitatge és un dret, no un bé de mercat".