Govern rebutja que González els culpabilitzi per la falta d'ofertes per als Pouets

El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha respost a les crítiques de Sergi González, que va assenyalar a la ministra Conxita Marsol per la falta de candidats del concurs de l'aparcament dels Pouets. Casal ha dit que "Govern no té res a veure" amb aquesta situació i que ha de ser "la part promotora que s'ha de preguntar per què" hi ha hagut aquesta falta d'ofertes.

González va acusar l'executiu després de les declaracions de Marsol, parlant de fer un 'hub' digital als Pouets, fet que segons el cònsol major d'Andorra la Vella va fer que diverses empreses decidissin no presentar-se. En aquest sentit, Casal ha informat que la ministra va analitzar aquest espai per fer un equipament concret, "igual que en va analitzar d'altres".