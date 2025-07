Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom ha tancat l'exercici de l'any passat amb 26,8 milions, uns beneficis que superen en un 17,9%, 3,9 milions, els resultats previstos, segons informa la companyia. El balanç positiu ha estat possible gràcies al creixement dels serveis contractats per a particulars, autònoms i empreses que "ha compensat la davallada dels ingressos de roaming in", ja que l'ús del telèfon per part dels turistes ha generat 17,5 milions. La xifra representa gairebé una quarta part del total d'ingressos i suposa una reducció de l'11,7% respecte al 2023.

Els ingressos han estat de 83,3 milions, un 2,8% per sobre de la xifra pressupostada, indica la tecnològica. I en concret destaca un increment "de la facturació en el negoci domèstic", amb un increment dels serveis d'Internet del 4,5% i del 7,2% en telefonia mòbil. Andorra Telecom indica que el resultat d'explotació ha ascendit a 28 milions, 1,5 milions menys que el 2023, i argumenta que les operacions financeres hi ha contribuït positivament amb 8 milions addicionals.

La companyia subratlla que aquests "bons resultats" han servit per tirar endavant el pla extraordinari i voluntari de prejubilacions, al qual s'han acollit 28 empleats amb una antiguitat mitjana de 32 anys, com va avançar el Diari. L'empresa telefònica afirma que la retirada d'aquests treballadors permet reforçar l'adaptació als nous reptes de negoci i una finalització de carrera incentivada per aquests professionals.