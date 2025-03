Vint-i-vuit jubilacions anticipades a Andorra Telecom

El pla de prejubilacions endegat per Andorra Telecom s’ha tancat amb la baixa voluntària de 28 treballadors de la companyia de la quarantena que complien els requisits marcats per l’operadora: tenir almenys 55 anys i haver treballat com a mínim 15 anys a l’organització. Són el 68% del total de treballadors concernits i suposen prop de l’11% dels treballadors en nòmina actuals. La iniciativa de reestructuració de la plantilla que el Diari va avançar a principi d’any s’ha resolt ja, però la majoria de treballadors que seran baixa romandran al lloc de feina fins a final de maig. Andorra Telecom l’ha denominat pla de baixes incentivades i, segons van indicar des de la companyia, s’ha impulsat amb un doble objectiu: primer, reconèixer la trajectòria i la contribució professional d’aquesta part de la plantilla amb una carrera àmplia i, després, adaptar l’organització als reptes i necessitats que afronta, amb nous requeriments de perfils i capacitats. Hi haurà algunes posicions que sí que es cobriran, segons va apuntar des de la societat, però hi ha una part d’amortització de llocs de feina que se salvaran amb fórmules de reorganització interna o d’altres. Segons les dades facilitades, la plantilla actual és de 258 treballadors. Per tant, el nombre de baixes s’acosta a l’11% de la totalitat d’empleats, una proporció notable.

S’ha fixat el 31 de maig com a data d’acabament de la relació laboral, amb quatre excepcions, dos treballadors plegaran abans i dos ho faran després de la data fixada per a la majoria. Es tracta de garantir un “traspàs ordenat”, segons van indicar les fonts de la parapública. L’edat mitjana dels que pleguen és de 60 anys i amb una trajectòria professional de 32 anys. Són un 63% d’homes i un 37% de dones –en consonància amb la proporció d’uns i altres en el conjunt de la plantilla– i, quant al perfil professional, estaria força repartit entre els diferents departaments, des del tècnic fins a la part de client o la d’administració, segons la informació facilitada.

La companyia va deixar clar que es tracta d’un pla “excepcional”, amb la qual cosa s’ha d’entendre que no s’han de repetir fórmules similars en el futur –si més no immediat–. Sí que hi hauria almenys un precedent en el passat. Les condicions econòmiques ofertes impliquen que la companyia garanteix el 60% del salari fix distribuït en dotze pagues anuals fins que el treballador arribi a l’edat de jubilació. L’empresa també s’ocuparia de l’abonament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Per a aquest 2025, el pressupost de la societat pública aprovat preveu una despesa destinada a les retribucions del personal de pràcticament 16,8 milions d’euros, una xifra una mica superior a la que s’havia previst per a l’exercici passat, concretament del 2% –resta per veure quina serà la xifra final liquidada–. La dada es desglossa en remuneracions de personal fix (13,38 milions), de personal eventual (189.420 euros), quotes de seguretat social (2,15 milions) i retribucions de caire social adreçades a la plantilla. Aquesta darrera partida preveu precisament 617.496 euros per a pensions de jubilació i aportacions al pla de pensions i prop de 392.000 euros més per a formació de la plantilla, beneficis socials o el cost que té la medicina del treball. La companyia defensava a la presentació dels comptes que “la retenció i la captació de talent són cabdals per assegurar el desenvolupament de la companyia, i per aquest motiu l’organització anirà adaptant-se per fer front als reptes i consolidar una cultura empresarial conscient i responsable amb els objectius estratègics”. Segons les fonts consultades al seu dia, amb l’objectiu de contenció de la massa salarial ja s’estaven impulsant altres mesures en la mateixa direcció, com ara cancel·lar aquells llocs de treball que es desocupen i que no es consideren estratègics en un sector marcat pels canvis tecnològics i l’adaptació que exigeixen. La plantilla actual és una mica inferior a la mitjana del 2023 (263 persones).

ELS DETALLS

1. OBJECTUS DEL PLA DE BAIXES INCENTIVADES

Andorra Telecom apunta un objectiu doble: reconèixer la trajectòria professional d’aquesta part de la plantilla i adaptar-la a nous reptes i necessitats.

2. 31 DE MAIG, DATA QUE S'EXTINGEIX LA RELACIÓ

Amb només quatre excepcions, s’ha fixa el 31 de maig com a data de finalització de la relació purament laboral. Alguns llocs vacants es cobriran.

3. 60% DEL SALARI FIX FINS A LA JUBILACIÓ

Tal com va avançar el Diari, la societat garanteix el 60% del salari fix distribuït en dotze pagues als treballadors fins que arribin a l’edat de jubilació.