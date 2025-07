El director de la Creu Roja contradiu la junta pels motius de l'acomiadament

Publicat per Ignasi de Planell Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Creu Roja ha fet efectiu l'acomiadament de Jordi Fernández com director de l'entitat. El cesssament se l'ha comunicat poc abans de les nou d'aquest matí el vicepresident de l'ONG, David Fraissinet, quan ha arribat al lloc de feina. La decisió de prescindir dels serveis de Fernández es va adoptar la setmana passada per la junta directiva amb el vot en contra del president, Josep Pol, i d'un dels vocals, Joan Francesc Montané, que ha presentat la dimissió arran d'aquests fets.

L'acomiadament de Fernández es va emparar en la falta de titulació del sector sociosanitari en base a una normativa del Govern que va alertar de la situació en resposta a la petició d'obertura del nou centre de dia a la Massana, el quart que gestionarà la Creu Roja, que es posarà en marxa demà. L'afectat rebutja que sigui necessari disposar d'aquesta formació per a la feina de la direcció general, tal com estableixen els estatuts de l'ONG, i remarca que el títol en professions sociosanitàries es requereix per a dirigir els centres de dia i tots ells compten amb un responsable amb la titulació exigida. La junta al·lega que pensava que Jordi Fernández estava seguint la formació per aconseguir el títol demanat i l'exdirector assegura que sabien que el que està estudiant està relacionat amb la gestió d'empreses.

Un altre dels motius argumentats per acomiadar el director general està relacionat amb la desviació pressupostària del projecte de l'hotel Peralba que es convertirà en un centre per a persones en risc d'exclusió. La xifra inicial que es va donar va ser de 200.000 euros i l'import actual se situa en 400.000 euros. Fernández explica que la primera quantitat va ser una estimació que es va donar sense disposar d'un pressupost fet per un enginyer o un arquitecte que hagués revisat l'edifici. I afegeix que al moment de fer els treballs s'ha comprovat que l'ascensor que es necessita no es pot fer dins de l'immoble i fer-ho per l'exterior encareix la reforma, com també succeix amb el dipòsit de gasoil que hi havia que no compleix els controls d'estanquitat i s'ha de canviar. Dos millores que han fet augmentar el cost de l'obra de l'antic establiment hoteler.

La junta directiva de la Creu Roja assenyala a més que s'havia produït una degradació en les relacions amb el director general des de principis del 2023 i que algunes actuacions i comportaments de Fernández havien suposat una "pèrdua de confiança". I han decidit fer-lo fora perquè la nova junta que s'ha d'escollir a les eleccions no es trobi en una situació de crisi amb la direcció i nega que hi hagi "una maniobra política" al darrere.

Creu Roja té 82 empleats i la junta defensa que sense la direcció de Jordi Fernández hi ha un comitè de direcció molt professional amb capacitat per gestionar l'entitat. I recorden que el director acomiadat va estar fora de l'ONG sis mesos i l'equip va funcionar perfectament, i que es va crear un comitè de direcció fa 3 anys amb els caps d'àrea que ha resultat "molt eficaç" i tira endavant tots els projectes.