La ministra Mònica Bonell ha assistit a una jornada sobre Boris Skossyreff, autoproclamat rei d'Andorra com a Boris I, a la població portuguesa d'Olhão, a la zona de l'Algarve a Portugal, on es va establir el 1935 després de ser expulsat d'Espanya. La titular de Cultura, Joventut i Esports ha destacat la importància de la cultura "com a eina de difusió de la història i com aquesta pot esdevenir nexe d'unió entre territoris" i ha afirmat que la jornada fomenta el diàleg entre Andorra, Portugal i l'Algarve "en temes d'interès comú, com per exemple la història de Boris", segons recull el Govern en un comunicat.

Bonell ha remarcat que no es parla de la llegenda que Boris va voler construir sobre si mateix "sinó que per primer cop, tractem la història real, el que va ocórrer" gràcies a les investigacions d'un equip d'experts amb Jorge Cebrián o António Pina. La ministra ha indicat que el treball que han fet sobre la vida i el llegat de Boris des d'Andorra i des de Portugal "han desmuntat mites i han aportat rigor a la seva fascinant biografia, i podem acostar-nos a un Boris Skossyreff més humà i menys novel·lat, però encara més espectacular". El documental dirigit per Cebrián i produït per Qucut, que ha comptat amb la col·laboració del Govern, s'ha projectat durant la jornada, que ha estat organitzada per l'Associació per a la Valorització del Patrimoni Cultural i Ambiental d'Olhão, amb la col·laboració de l'ajuntament de la ciutat.

El Govern destaca que el documental sobre Boris I s'ha presentat ja al Principat, Portugal, Canadà, Letònia i Estats Units, i s'estrenarà al setembre a les sales de cinema d'Andorra i Espanya.