La pertorbació que va afectar el conjunt del Principat ahir, i va obligar a activar l'alerta groga, va deixar ràfegues de vent superiors als 100 quilòmetres en diversos punts, segons ha informat el servei meteorològic. A Envalira, es van registrar ràfegues de fins a 103,3 quilòmetres per hora, però no va ser l'únic punt que van superar el centenar de quilòmetres, ja que a la Borda Vidal i a les Salines, les ràfegues van arribar als 102,5 quilòmetres per hora. Un altre punt destacable va ser el Roc de Sant Pere, amb ratxes de fins a 87,8 quilòmetres per hora.

Els gruixos de neu han estat desiguals arreu del país, a causa també del vent, tot i que al nord del territori sí que han estat abundants, afirma el servei meteorològic.

Augment de les temperatures

L'inici de la setmana vindrà marcat per l'estabilitat i un augment de les temperatures generalitzat, amb màximes que poden superar els 20 graus a la capital, els 16 a 1.500 metres o els 7 al Pas. Les mínimes també s'enfilaran fins als 6 graus a la capital o els 2 a 1.500 metres. Dimecres una nova pertorbació podria deixar més nuvolositat i algun ruixat, apunta el servei meteorològic.