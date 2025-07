La nevada dificulta la circulació al nord del país

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Mobilitat va activar ahir la fase negra al port d’Envalira, fet que significava que la circulació per aquella via estava prohibida a causa del gruix de neu acumulat i les condicions meteorològiques adverses. Al mateix temps, el departament va activar l’alerta groga per circular per la general 2, des del Tarter fins al Pas i a la general 3 des de Llorts. Aquesta fase implica l’obligació de desplaçar-se amb pneumàtics especials i no superar els seixanta quilòmetres per hora, i també va romandre activa a la general 4 a l’accés al Coll de la Botella i a la general 5 d’Erts fins a Arinsal.

Retencions a l’RN-22 d’accés a França.Météo Pyrénées

Els accessos a França es van veure afectats amb cues que van superar el quilòmetre en ambdós sentits de l’RN-22 i l’obligació de dur equipaments especials per circular per aquesta via.

Totes les alertes i recomanacions s'han desactivat aquest matí, quedant actiu, només, el tancament d'accés al Port de Cabús a la general 4.